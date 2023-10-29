Ганчаренко: «Может быть, уже в последующих матчах мы будем рассматривать Газинского»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал комментарий для «Матч ТВ» перед игрой с «Динамо».

- Перед игрой изучали статистику. «Урал» - по-прежнему лидер чемпионата по точности передач с флангов. Но в последнее время это перестало приносить результат. Есть у вас объяснение, почему эта фишка «Урала» перестала работать?

- Вы знаете, в любом случае голы - сочетание многих действий, не только фланговых подач. Результат в том числе зависит не только от количества и качества фланговых подач, но и от того, как ты обороняешься, сколько ты ситуаций создаешь, масса нюансов, которые надо учитывать.

- Юрий Газинский тренируется в общей группе. Есть прогноз по итоговому восстановлению?

- Пока сложно говорить, все-таки полгода отсутствия. Несколько тренировок он провел. Может быть, уже в последующих матчах мы его будем рассматривать. Ему надо полноценный недельный цикл провести.

- Ваш полузащитник Игорь Дмитриев, у него горе в семье, вчера не стало мамы. Скажите, где и при каких обстоятельствах вы об этом узнали, какая была реакция?

- Конечно, это трагедия, мы вчера узнали в автобусе. Конечно, в слезах отпустили его домой. К сожалению, есть неизбежные вещи в жизни.