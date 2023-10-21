Личка – о Фомине: «Не думаю, что он будет готов к игре с «Уралом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии полузащитника Даниила Фомина, который получил травму в матче против товарищеского матча против сборной Кении (2:2) и пропустил матч 12-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (0:0).

«В четверг Фомин попробовал сделать простые упражнения и после пяти минут ушёл к физиотерапевту. Не думаю, что будет готов к игре с «Уралом», - приводит слова Лички «Чемпионат».

Напомним, что «бело-голубые» сыграют против «Урала» 29 октября на «ВТБ Арене».

Начало матча – 16:30 по московскому времени.