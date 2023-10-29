«Динамо» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Тюкавин Константин42'
Лещук Игорь•Даса Элазар•Фернандес Роберто•Бальбуэна Фабиан•Скопинцев Дмитрий•Лаксальт Диего•Чавес Луис•Макаров Денис• 24'Бителло•Смолов Фёдор•Тюкавин Константин
Помазун Илья•Эмерсон Иллой-Айет•Бегич Сильвие•Итало•Кулаков Денис•Мишкич Даниэль•Сиссе Ибраима•Аюпов Тимур• 26'Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик•Малькевич Владислав
29 октября. Стадион "ВТБ Арена".
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