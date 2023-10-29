Дебютный гол Бителло в РПЛ помог «Динамо» переломить «Урал» и наконец победить

«Динамо» и «Урал» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 29 октября на стадионе «ВТБ Арена».

Почти два месяца «динамовцы» без побед в РПЛ. Ещё и игра оставляет желать лучшего – четыре ничейных результата и поражение от «Спартака». Сначала играли дважды по 1:1, затем по 0:0. Прерывать безголевую серию в матче против «Урала» были делегированы Фёдор Смолов, Константин Тюкаавин, Денис Макаров и Бителло, а Виктор Ганчаренко решил обороняться, попав под давление «Динамо».

Огромная порция позиционных атак долго не приносила плодов, но на 15-й минуте Тюкавину всё-таки удалось оторваться от опекуна. Константин открылся, получил мяч на левом краю чужой штрафной площади и пробил в дальний угол. Удар частично заблокировал Итало, после чего мяч пролетел мимо створа. После этой атаки случилась серия угловых ударов, не принесшая «Динамо» пользы. Но в розыгрыше корнеров «бело-голубые» потренировались.

Умение это пригодилось в самом конце первого тайма. Опять случился угловой удар, розыгрыш, после чего Скопинцев слева подал в центр штрафной площади на Тюкавина, а тот перепрыгнул Эмерсона и кивнул в дальний угол, направив мяч в штангу, от которой тот уже и отправился в сетку – 1:0. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом бело-голубых», они отдохнули и сразу после перерыва должны были увеличивать превосходство.

Но невероятным образом хозяева не разобрались в выигрышной атаке. Вчетвером на одного защитника вывалились они, Тюкавин обыграл соперника перед штрафной площадь, а потом решил, что мяч заберет Скопинцев. Дмитрий же подумал на партнера, а в итоге Эмерсон просто перехватил мяч. Моментально мог прилететь ответ: Бикфалви пяткой выдал пас к штрафной площади на Аюпова, тот прошел Бальбуэну и пробил в ближний угол, но Лещук сумел спасти свою команду.

А на исходе часа игрового времени интригу убил Бителло. Смолов совершил перехват в центре поля, продвинулся вперёд и покатил на бразильца. Бителло легко вошёл в штрафную площадь, дважды качнул Эмерсона и с помощью рикошета от защитника поразил ближнюю «девятку» - 2:0. Первый гол Бителло в РПЛ, до этого бразилец дважды отличался в Кубке России. На пятой компенсированной минуте «Урал» сумел размочить счёт, но кроме небольшого удовлетворения этот гол ничего не принёс.

После передачи Кулакова Ишков дважды обыграл Скопинцева, сместился с правого края и с левой ноги пальнул в дальнюю «девять» - 2:1. Победа от москвичей никуда не ушла. «Динамо» наконец порадовало своих болельщиков. Пять матчей не побеждали в РПЛ, а тут наконец сломили «Урал».