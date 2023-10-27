Орещук: «Урал» после обидного поражения от «Сочи» будет настраиваться на игру с «Динамо», как на последний матч»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором москвичи примут на своём поле «Урал».

Эксперт отметил, что обе команды нуждаются в победе, так как «бело-голубые» не могут добиться успеха уже на протяжении пяти матчей подряд, а «Урал» в прошлом туре потерпел разгромное поражение от «Сочи» (1:4).

«Динамо» надо выигрывать, «Урал» же после такого обидного поражения от «Сочи», наверное, будет настраиваться на игру, как на последний матч», — приводит слова Орещука Metaratings.

Матч «Динамо» — «Урал» состоится 29 октября, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по местному времени.