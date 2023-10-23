Лаксальт: «Уверен, что при мне «Динамо» завоюет третью звезду на эмблеме»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о перспективах своей команды в чемпионате России. Уругвайский футболист выразил уверенность в том, что «бело-голубые» сумеют завоевать третью звезду на эмблеме клуба.

«Завоюет ли «Динамо» при мне третью звезду на эмблеме? Конечно, безусловно! Уверен, что так оно и будет», — цитирует Лаксальта «РБ Спорт».

Напомним, Лаксальт перешёл в московский клуб летом 2021 года. Ранее уругваец выступал за «Дженоа», «Милан», «Торино» и «Селтик».

После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отметим, что в последний раз «бело-голубые» становилось чемпионами в 1976 году.