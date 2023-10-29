​Личка рассказал о ситуации с травмами в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над «Уралом» (2:1) высказался насчёт кадровой ситуации в команде.

«Нгамалё и Фомин занимаются индивидуально. Если всё будет в порядке, то Муми сможет сыграть в четверг. С Фоминым сложнее – он чувствует боль. Грулёв, вероятно, не сыграет до конца года», - сказал Личка журналистам.

Следующий матч «Динамо» проведёт в четверг, 2 ноября, - против «Пари НН» на своём поле в шестом туре группового этапа Кубка России.

Отметим, что на текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.