Личка: «С Макаровым никогда не было конфликта»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о причинах отстранения полузащитника Дениса Макарова от тренировок с командой.

По словам чешского специалиста, у него никогда не было конфликта с Макаровым, а отстранение было вызвано неправильными действиями игрока в одном из матчей «бело-голубых».

«Когда мы играли матч в Кубке со «Спартаком» дома мне одна вещь не понравилась. Я с ним поговорил, дал ему неделю отдохнуть, чтобы он подумал. Потом он вернулся, мы поговорили», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний Макаров провёл за «Динамо» 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.