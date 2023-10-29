Силкин: «Динамо» ожидаемо обыграло «Урал»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе столичного клуба над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Специалист отметил, что победа получилась ожидаемой, а пропущенный гол никак не повлиял на исход встречи.
«Если бы «Урал» начал забивать раньше, а не на последних минутах, то было бы опасно», - приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в составе столичного клуба отметились Бителло и Константин Тюкавин.
Благодаря победе подопечные Марцела Лички поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. В следующем туре их ожидает выездная игра против «Сочи».
Бан пользователя