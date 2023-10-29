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Ганчаренко: Нам надо как-то вылезти из этой зоны турбулентности, в которую мы попали

29 Октября 2023 • 21:21 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Урал

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о последних результатах команды.

Специалист отметил, что для начала необходимо выбраться из зоны турбулентности, в которую они попали, ведь ситуация усугубляется тем, что игроки чувствуют какую-то неуверенность.

«Последние 30 минут мы были гораздо лучше «Динамо», моментов мы создали достаточно, но пока мы что-то где-то делаем не так, потому что у нас нет нужного результата», - заявил Ганчаренко на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня, 29 октября, уральский клуб на выезде потерпел поражение от «Динамо» (1:2) и продлил серию без побед в чемпионат России до восьми игр. 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко

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