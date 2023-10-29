Шеттине — о восьмиматчевой серии без побед: «Это очень неприятно»

Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине высказался о последних результатах команды в Российской премьер-лиге.

Напомним, что сегодня, 29 октября, уральский клуб в матче 13-го тура Российской премьер-лиги на выезде уступил московскому «Динамо» (1:2), тем самым продлив серию без побед в чемпионате России до восьми игр.

«Все команды имеют такие серии, это очень неприятно. Выходить из серии поражений надо работой, усилиями», - приводит слова Шеттине «Матч ТВ».

«Урал» после 13 туров занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Виктора Ганчаренко на своём поле сыграют против «Рубина».