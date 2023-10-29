Личка: «Надо забить голы, победить и вернуть уверенность»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий для «Матч ТВ» перед игрой с «Уралом».

- В последних пяти играх чемпионата ваша команда забила всего два гола. Это точно ваша команда, что происходит?

- Это точно моя команда. Надо сказать, к сожалению, только два гола, но надо уточнить, что один с пенальти и со стандарта. Это значит - с игры ноль. Это большая проблема, над которой стараемся работать на тренировках упражнениями на удар, индивидуальные удары отрабатываем уже после тренировок. Но так сложилось. Надо верить, что эта плохая полоса в чемпионате уже позади, и сегодня нам получится забить гол. Не хотим также потерять хороший баланс сзади, потому что три игры подряд с Кубком, со «Спартаком» соперник не забивал гол. Было бы отлично сохранить. Но сегодня, что там говорить, нужна победа.

- Давно Смолов и Тюкавин вместе не выходили, с восьмого тура чемпионата. Почему именно сегодня такой выбор?

- С начала чемпионата играли вместе, забивали. Потом чуть-чуть поменяли схему, 4-3-3 играли, поэтому был только один нападающий, «десятка» пониже играла, как «восьмерка». Один раз играл Смолов сам, а Тюкавин выходил на замену. Не получается забивать голы. Но уверен, что мы вернемся, как в начало сезона, где впереди хорошо шло и забивали голы. Сегодня Смолов как «десятка» и Тюкавин как нападающий.

- «Спартак» и «Локомотив» в этом туре уступили и очки не набрали. В случае победы сегодня вы можете попасть в топ-4. Насколько важно сейчас, в 13-м туре, обращать внимание на турнирную таблицу?

- Правда в том, что я тоже не смотрю в таблицу, но надо сказать, что если мы не хотим потерять борьбу за первые 3-4 места, то нам нужна победа сегодня. «Локомотив» и «Спартак» проиграли свои матчи. Но нам надо смотреть только на себя, набирать очки самим, а потом смотреть, кто из соперников там потерял. Для нас психологически эта игра очень важна. Сегодня может не быть красивой игры, но нужна победа. Надо забить голы, победить и вернуть уверенность, что мы можем играть в атаку и забивать голы.