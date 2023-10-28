Аршавин высказался о решении Соболева объявить бойкот журналистам

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева перестать общаться с журналистами.

«Соболев отказался общаться с прессой из‑за того, что журналисты пишут инсайды про их отношения с Абаскалем. Такое поведение Александра оправданно? Нормальное поведение, я его понимаю», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что форвард был отстранён от тренировок с основной командой на несколько дней из-за нарушения дисциплины: он неоднократно отказывался посещать командные завтраки.