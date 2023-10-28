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Аршавин высказался о решении Соболева объявить бойкот журналистам

28 Октября 2023 • 18:18 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Урал
Через 20 ч. 57 мин.

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева перестать общаться с журналистами.

«Соболев отказался общаться с прессой из‑за того, что журналисты пишут инсайды про их отношения с Абаскалем. Такое поведение Александра оправданно? Нормальное поведение, я его понимаю», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что форвард был отстранён от тренировок с основной командой на несколько дней из-за нарушения дисциплины: он неоднократно отказывался посещать командные завтраки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Александр Соболев ещё теги

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Комментарии (1)
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9Orlov 9
28 Октября 2023 в 18:35
Неужели отказался ботвинью из чана общего употреблять? 🛁
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