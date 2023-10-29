«Динамо» сыграет с «Факелом» в чёрной форме в знак уважения к Яшину

Сегодня, 29 октября, московское «Динамо» примет на своём домашнем стадионе екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

«Черный комплект создан в честь лучшего голкипера XX века и обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович совершал вратарские подвиги в темном свитере и получил прозвище «Черный паук», — написала пресс-служба динамовцев.

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Урал» стартует в 16:30 по мск. За всеми событиями поединка можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед началом встречи подопечные Марцела Лички занимают шестую строчку в РПЛ, а «шмели» идут на десятой позиции.