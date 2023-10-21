Команда Марцела Лички впервые сыграла в две нулевые ничьи кряду

В субботу вечером «Динамо» Марцела Лички встречалось в гостях с «Локомотивом». Дерби, увы, не подарило голов нейтральному зрителю и закончилось нулевой ничьей на табло.

Что любопытно, «Динамо» сыграло в две нулевые ничьи в чемпионатах России подряд впервые с 2019 года, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Напомним, тур назад динамовцы без голов разошлись миром с «Факелом». А у Лички два «нулевых» матча подряд вообще случились впервые в тренерской карьере.

Напомним, что после ничьей «Динамо» временно занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, которое делит с набравшим также 18 очков ЦСКА.