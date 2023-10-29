Лаксальт подвёл итоги матча против «Урала»

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о победе над «Уралом» (2:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Уругваец отметил, что команда проделала хорошую работу, а игроки реализовали свои моменты.

«Может быть, мы переживали за результат. Мы больше думали об обороне, чем об атаке. В то же время, у нас было очень много моментов до этого. Надо работать над реализацией на тренировках», - заявил Лаксальт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что голами в составе «Динамо» отметились Константин Тюкавин и Бителло. Благодаря победе столичный клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.