​Нгамалё пропустит матч «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё не сыграет в воскресном матче чемпионата России против «Урала». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Нгамалё не выйдет на поле из-за небольшого повреждения, выраженного в мышечном дискомфорте.

В то же время отмечается, что Фёдор Смолов и Константин Тюкавин выйдут на поле с первых минут.

Состав «Динамо» должен быть обнародован уже в ближайшие минуты.

Матч 13-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Уралом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.