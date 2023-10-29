В «Динамо» высказались о победе над «Уралом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле оказался сильнее «Урала» (2:1).

Спортивный функционер считает важным, что удалось прервать нехорошую тенденцию, в которой команда не побеждала в РПЛ и не могла отметиться забитым мячом.

«Эпизодами была очень симпатичная игра, местами сбалансированная. Не понравились последние 10-15 минут, когда мы вжались в свою штрафую площадь и на нервах доигрывали эту игру», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Стоит отметить, что столичный клуб благодаря победе поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.