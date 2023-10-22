Силкин: «Мне нравится игра «Динамо» в атаке, но команда плохо реализует свои моменты»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре московской команды в последних матчах.

Напомним, вчера, 21 октября, «бело-голубые» сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ. Силкин похвалил «бело-голубых» за игру в нападении, отметив при этом, что команду подводит плохая реализация.

«Мне нравится игра «Динамо» в атаке, но расстраивает то, что команда плохо реализует свои моменты. По составу и игре «Динамо» должны бороться за тройку, у них всё для этого есть. Мне нравится работа Лички с командой», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В 12 матчах текущего розыгрыша РПЛ динамовцы набрали 18 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице.