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Силкин: «За первое место «Динамо» точно не будет бороться» эксклюзив

29 Октября 2023 • 11:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
Через 4 ч. 18 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» встретятся с «Уралом».

«У «Динамо» будет преимущество своего поля, но команда часто раздаёт очки многим командам, находящимся в нижней части турнирной таблицы. С коллективами, которые находятся выше «Динамо», команда играет на равных. Думаю, «Динамо» должно победить. За первое место команда точно не будет бороться, а остальные позиции сейчас ничего и не дают. За тройку будут бороться многие. Попасть в топ-3 будет очень трудно», — сказал Силкин.

Встреча «Динамо» и «Урала» состоится сегодня, 29 октября. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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