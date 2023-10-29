Грулёв не сыграет за «Динамо» в этом году

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв не сыграет за столичный клуб в этом календарном году.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 24-летний нападающий получил перелом большеберцовой кости в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (0:0).

В текущем сезоне левый вингер принял участие в 15 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

«Динамо» сейчас играет против «Урала» на «ВТБ Арене». Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте Liveresult.ru.