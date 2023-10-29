Смолов — о матче против «Урала»: Рады, что удалось победить, хотя концовка была нервная

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о победе в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Урала».

Форвард отметил, что команда рада победе, но концовка получилась нервной.

«Ставка на быстрый гол есть в каждом матче. Не бывает так, чтобы ты реализовал запланированное сразу. Пытались и настраивались на прессинг. Знали, что «Урал» будет играть длинными передачами», - приводит слова Смолова Sport24.

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Бителло.

Благодаря победе «бело-голубые» поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.