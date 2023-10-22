Агент Сафонов: «Помазун — один из лучших, у него нет паники»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался об игре своего клиента в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).

Сафонов назвал 27-летнего Помазуна психологически устойчивым человеком, который сумеет справиться со своими трудностями.

«Если говорить о голах, которые пропустил Помазун, то такое бывает, люди ошибаются. На мой взгляд, Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники и он не раскисает никогда», — цитирует Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 16 матчей, в которых пропустил 22 гола и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

