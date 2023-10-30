Президент «Урала» Иванов: «Ишкову ещё рано общаться с журналистами»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему нападающему екатеринбургской команды Илье Ишкову запретили общаться с прессой.

Напомним, вчера, 29 октября, 18-летний Ишков забил свой первый гол в составе «Урала». Случилось это в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Парню надо расти, доказывать. Ему ещё рано общаться с журналистами», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ишков провёл за «Урал» 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 набранных очков.