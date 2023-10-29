​«Динамо» прервало серию без побед

В воскресенье вечером «Динамо» порадовало своих болельщиков победой над «Уралом» со счётом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата России. Таким образом, команда Марцела Лички прервала серию без побед в Премьер-лиге. В итоге она составила пять матчей (четыре ничьи и поражение).

В прошлый раз «Динамо» выигрывало матч Премьер-лиги ещё 3 сентября, когда обыгрывало на выезде «Ростов».

Следующий матч чемпионата «Динамо» проведёт 6 ноября – против «Сочи» на поле соперника.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.