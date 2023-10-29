​«Динамо» озвучило состав на матч с «Уралом»

В одном из воскресных матчей 13-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Урал». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Макаров, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин.

Ранее сообщалось, что нападающий Муми Нгамалё пропустит воскресный матч из-за повреждения.

Матч между «Динамо» и «Уралом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.