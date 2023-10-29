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​«Динамо» озвучило состав на матч с «Уралом»

29 Октября 2023 • 15:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
Через 0 ч. 24 мин.

В одном из воскресных матчей 13-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Урал». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Макаров, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин.

Ранее сообщалось, что нападающий Муми Нгамалё пропустит воскресный матч из-за повреждения.

Матч между «Динамо» и «Уралом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва

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