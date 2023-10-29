Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Динамо», 1:2, в матче 13-го тура РПЛ.

- Концовка матча с «Динамо» получилась у «Урала» очень хорошая. Почему не удалось вырвать ничью?

- Жаль, что мы весь матч так не играли, как в концовке. Но в последние 20 минут «Динамо» вело 2:0 и село назад. Ждали уже окончания встречи. Мы больше двигались. Очень жаль, что не смогли забить второй мяч. Тем более второй гол «Динамо» нам забило с рикошета, поэтому вдвойне обидно. У нас тоже были такие ситуации, и поэтому есть досада, что мы не заработали сегодня очки.

- Сложилось ощущение, что вам не хватило буквально пяти минут.

- Да-да. Если бы было еще хотя бы пять минут, счет мог быть бы 3:2 в нашу пользу.

- У Аюпова во втором тайме был убойный момент, который отразил Лещук.

- Да не только у него был хороший момент. У Бикфалви и Егорычева тоже, когда Бителло ошибся.

- То есть ничья была бы более справедливым результатом?

- Согласен. Мы каждый матч выходим играть на победу. Сегодня была равная игра, поэтому жаль, что мы не набрали очки.

- Илья Ишков забил классный мяч, в стиле Месси. Он на тренировках так забивает?

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- Не думаю, что Илью можно сравнивать с таким футболистом. Это молодой парень, хороший человек и футболист. Он должен еще много работать и в будущем, я уверен, станет одним из лучших российских игроков. У него очень хорошая левая нога.

- «Урал» здорово начал сезон. Что потом пошло не так?

- Мы всегда очень хорошо работаем. Возможно, другие команды начали настраиваться на нас по-другому, потому что увидели, что у нас серьезная команда.

- Удивило крупное поражение «Урала» от «Сочи» в прошлом туре, 1:4. Разобрались, что случилось?

- Мы быстро пропустили два мяча и потеряли уверенность. После этого все пошло в пользу «Сочи».

- Несмотря на последние результаты, задачи у команды остаются прежними?

- Конечно. Мы хотим побеждать в каждом матче. Пока этого не получается, но нам нужна одна хорошая игра, победа, чтобы психологически раскрепоститься. Надеюсь, это удастся в следующем туре. Нам очень нужны очки.

- В РПЛ в ближайшее время могут пригласить иностранных судей из Катара, Саудовской Аравии, Беларуси. Как вы отнеслись бы к такой практике?

- Мне и так нравится, как здесь работают арбитры, поэтому разницы нет.

Елена Григорьевская