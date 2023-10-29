В «Динамо» рассказали о состоянии Нгамалё

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии камерунского нападающего Муми Нгамалё, который пропустил матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:1).

Спортивный функционер отметил, что у форварда ещё есть шансы сыграть в этом календарном году.

«Это футбол, контактный вид спорта. Травы бывают у всех разного характера. Такое происходит не только у нас, но и во многих других клубах», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.