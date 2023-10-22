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Быстров – об игре «Урала»: «Это позор, честно»

22 Октября 2023 • 21:59 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Урал
29.10 16:30

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров раскритиковал екатеринбургский «Урал» за разгромное поражение дома от «Сочи». Напомним, стартовая игра воскресенья в РПЛ завершилась со счётом 4:1 в пользу южан, состоялась она на «Екатеринбург-Арене».

«Футболисты «Сочи» молодцы, конечно, с победой их. Но что с футболистами «Урала» произошло – не знаю. Ощущение, что их парализовало. Играла одна команда, а вторая, даже уступая 0:3, не собиралась начинать играть в футбол», - говорит Быстров для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первый тайм матча завершился с уверенным преимуществом сочинцев - 3:1. А во втором ещё один гол гости забили с пенальти ближе к концу игры.

«Против «Сочи», который идет на последнем месте, не ударить в створ 3–4 раза, не подать 5 угловых — это позор, честно», - добавил Быстров об игре уральцев.

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Урал Владимир Быстров Сочи
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Октября 2023 в 22:07
ай ента заканамерна для тех ито спасобен шевелиць мазгой.. А-ха-ха-ха! )))
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