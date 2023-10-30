Силкин: «Если бы «Урал» забил раньше, то «Динамо» не выиграло бы»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре «бело-голубых» в последних матчах.

Напомним, вчера, 29 октября, динамовцы обыграли «Урал» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и сумели подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице. До этого «бело-голубые» не знали побед на протяжении пяти туров подряд.

«Против «Урала» команда выглядела цельно, чего не скажешь о последних играх. Но я думаю, что, если бы «Урал» забил раньше, то «Динамо» не выиграло бы. А так, победа заслуженная, «Динамо» потихоньку приходит в норму», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 2 ноября против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.