Тюкавин прервал серию из 11 матчей без забитых мячей

Сейчас проходит матч 13-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и футбольным клубом «Урал».

В концовке первого тайма столичный клуб вперёд вывел нападающий Константин Тюкавин, который смог воспользоваться передачей Дмитрия Скопинцева. Таким образом, 21-летний футболист прервал серию из 11 матчей без забитых мячей (включая игры Кубка России).

Последний раз Тюкавин забивал 6 августа в матче третьего тура РПЛ против питерского «Зенита» (2:3). Тогда он отметился дублем.

Прямая текстовая трансляция матча «Динамо» - «Урал» проходит на сайте Liveresult.ru.