Силкин: «Пока Карраскаль явно не пришёлся ко двору в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре новобранца «бело-голубых» Хорхе Карраскаля.

Напомним, колумбийский футболист перешёл в «Динамо» минувшим летом из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. В составе московской команды Карраскаль успел провести семь матчей, в которых он результативными действиями отметиться не сумел.

«В ЦСКА он не прижился, кажется, в «Динамо» — тоже. Он может раскрыться и немного позже, но пока колумбиец явно не пришёлся ко двору в «Динамо». Хотя игрок очень талантливый», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 29 октября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.