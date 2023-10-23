Фернандес: «Личке поначалу было немного сложно в «Динамо»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился мнением работе с чешским тренером Марцелом Личкой.

Напомним, Личка возглавил «Динамо» минувшим летом, перебравшись из «Оренбурга». По словам Фернандеса, ему очень комфортно работать с чешским специалистом.

«С его приходом мы прибавили в обороне. Я думаю, ему поначалу было немного сложно из-за большого количества футболистов. Особенно в атаке у нас много хороших игроков. Нам необходимо прибавлять в атакующих действиях», — цитирует Фернандеса Metaratings.

После 12 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на 10 баллов.