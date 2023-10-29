Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Динамо», 1:2, в матче 13-го тура РПЛ.

- Концовка матча получилась для «Урала» очень хорошей. Было ли ощущение, что можете дожать соперника?

- Если бы забили на пять минут раньше, или по ходу матча это сделали со стандарта или навеса, когда была возможность, то тогда, да. А так, забили только на 94-й минуте. Иначе был бы шанс на ничью.

- То есть на ничью ваша команда не наиграла?

- Мы включились в игру только в последние двадцать минут матча, а семьдесят минут «Динамо» все контролировало.

- Почему так поздно включились?

- Не знаю, с чем это связано. Это уже надо на теории разбирать и смотреть, что у нас было не так с игрой. Возможно, где-то мы ошиблись тактически и ребята играли неправильно.

- Гол Ишкова получился в стиле Месси. Как его прокомментируете?

- Да. Если подставить Анкара Месси, то будет идеально. А так, молодец, забил. Главное, чтобы продолжал забивать дальше. Он еще молодой парень. Если продолжит себя так проявлять, то может перейти куда-то дальше.

- Он на тренировках совершал такие проходы с голами?

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- Да, он забивает на тренировках.

- У Ишкова ведь левая рабочая нога, как и у Месси.

- Получается, что так.

- С чем связываете падение результатов «Урала», который на старте чемпионата показывал очень хорошие результаты?

- Если честно, не знаю. Возможно, у меня еще не так много опыта в РПЛ, чтобы понимать все тонкости команды. Возможно, психология сказывается.

- А как у вас с физикой? Может, команда немного подсела физически?

- Не сказал бы, что здесь у нас проблемы.

- Как вам уровень РПЛ? Есть мнение, что он снижается.

- Я второй год играю. Если психологически и физически привыкнуть, что нормальный уровень. А так, думаю, что лет пять назад чемпионат был сильнее. Но лучше видно тем ребятам, кто лет десять играет в этой лиге.

- Нынешний чемпионат более конкурентный, если смотреть на таблицу. Идет серьезная борьба даже за первое место.

- Если смотреть на таблицу, то да.

Елена Григорьевская