Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы над «Уралом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:1), в котором он отметился забитым мячом, тем самым прервав безголевую серию, которая длилась почти три месяца.

«Пообщаться? Для вас я сдулся», - заявил Тюкавин.

Напомним, что последний раз форвард забивал в начале августа, в матче третьего тура РПЛ против питерского «Зенита», где он отметился дублем.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев также принял решение бойкотировать общение со СМИ.