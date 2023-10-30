Эммерсон: «Урал» мог гораздо лучше сыграть с «Динамо», мы недовольны»

Защитник «Урала» Эммерсон высказался о матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

По мнению 28-летнего футболиста, «Урал» мог добиться другого результата, если бы лучше реализовывал свои возможности.

«У нас не получилось забить свои моменты вчера. Конечно же, «Урал» мог гораздо лучше сыграть с «Динамо». Мы очень недовольны собой!» — цитирует Эммерсона «Чемпионат».

В 13 турах РПЛ «Урал» набрал 16 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках чемпионата России екатеринбуржцы проведут 6 ноября против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.