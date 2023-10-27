Экс-игрок «Ювентуса» назвал итальянские клубы, в которых может заиграть Тюкавин

Бывший нападающий «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев, поделился мнением о будущем форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин очень хорош. Он уже может играть в Серии А. Для начала карьеры в Италии ему подойдут «Дженоа», «Кальяри», «Лечче», «Удинезе». Все зависит от амбиций человека», — приводит слова Зейтуллаева Legalbet.

Как отметил эксперт, многие таланты отправляются сразу в большие команды, но не могут так закрепиться. По мнению Зейтуллаева, сначала нужно поиграть два года в условном «Лечче», тогда к тебе будет присматриваться «Интер».

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил три мяча и стал автором четырех ассистов в 15 матчах с учетом всех турниров.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.