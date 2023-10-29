Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» встретятся с «Уралом».

«Раньше команда практически в каждом матче пропускала, а сейчас играет на ноль. Это отличный результат! Но что-то, видимо, сломалось впереди. Согласен с тем, что в обороне игра выровнялась, а в атаке застопорилась. Лаксальт в опорной зоне — это находка Лички. В любом случае футбол не терпит перегиба, должно быть равновесие. Выступление Лаксальта — одна из причин, по которой игра в обороне стала надёжнее. Я не скажу, что в «Динамо» нет индивидуально сильных футболистов. Вон, в Лиге чемпионов из убойных позиций игроки не забивают, и чего теперь?» — сказал Петрушин.

Матч «Динамо» и «Урала» пройдет в воскресенье, 28 октября. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult, начало события — в 16:30 по мск.