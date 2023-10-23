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Погребняк — о разгромном поражении «Урала» от «Сочи»: «Уверен, что это будет разовый неудачный поединок»

23 Октября 2023 • 15:37 Комментировать
Урал
1:4
Сочи

Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о разгромном поражении своей бывшей команды от «Сочи» (1:4) в матче 12-го тура РПЛ.

Эксперт не смог назвать причину неудачи екатеринбургской команды, отметив, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко и президент клуба Григорий Иванов не позволят футболистам расслабиться.

«Зная Ганчаренко и Григория Викторовича, уверен, что это будет разовый неудачный поединок. Сейчас примут все меры, чтобы улучшить результаты», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

После 12 туров РПЛ «Урал», набравший 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 29 октября против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Павел Погребняк Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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