К Калинскому могут быть применены дисциплинарные санкции

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о поведении полузащитника Николая Калинского, который ударил головой в лицо соперника в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

Спортивный функционер отметил, что в другом эпизоде игрок мог бы быть удалён, и это могло бы повлиять на результат.

«Это внутренний вопрос клуба, мы такое не пропускаем. Конечно, будем разговаривать, какое‑то решение, дисциплинарное в том числе, будет», - приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Напомним, что нижегородский клуб одержал победу со счётом 1:0, а их соперник не реализовал два пенальти.