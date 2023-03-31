Капитан подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий покинул коллектив Российской премьер-лиги.

Официально уход подтвердила пресс-служба клуба. Напомним, что ранее появилась информация о конфликте Тихого с главным тренером Спартаком Гогниевым, после чего Дмитрий был отстранён от тренировок с основным составом.

В нынешнем сезоне Тихий принял участие в девяти матчах в рамках чемпионата России. В футболке «Химок» центральный защитник провёл 107 матчей в рамках всех состязаний, а последние три с половиной года Тихий являлся капитаном подмосковной команды. По слухам, в услугах защитника заинтересованы «Локомотив», «Пари НН» и «Крылья Советов».