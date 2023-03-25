Алексей Попов: «Гогниев несдержанный, но он образован и очень умён»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов высказался об одном из самых обсуждаемых тренеров РПЛ – наставнике подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве.

«Я с ним лично знаком, мы старые приятели. И у него есть такое качество как неумение сдерживать эмоции, однако в остальном он умный и образованный человек», - делится Попов с порталом «РБ Спорт».

Попов вспомнил совместное время работы с Гогниевым во владикавказской «Алании».

«Кричал ли он на футболистов Гогниев в «Алании»? При мне такого не было, но я там пробыл недолго», - добавил Попов.

Напомним, ранее в сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как тренер «Химок» Гогниев громко кричит на отстранённых от состава клуба игроков – Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева.