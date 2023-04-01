Тихий: «Я открыт для новых предложений»

Уже бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий заявил, что после официального ухода из подмосковного клуба готов рассматривать новые предложения.

«Претензий к клубу нет, меня отпустили. Хотелось бы побыстрее найти команду, уже по ходу сезона», - делится защитник с Metaratings.

На прошлой неделе мы сообщали о трёх клубах, в составе которых с большей вероятностью может оказаться российский защитник. Также игрок прокомментировал свой уход из команды Спартака Гогниева.

«Хоть играть в этом чемпионате я не смогу, но работать индивидуально и с командой – это разные вещи», - добавил игрок, отметив, что он очень хорошо готов физически.