«Химки» погубила чехарда» - Тарханов вступился за Гогниева

В двадцать первом туре российского чемпионата «Химки» потерпели свое самое крупное поражение в сезоне, пропустив целых шесть мячей от «Краснодара». После этого на наставника клуба Спартака Гогниева обрушилась новая волна критики, но за него решил вступиться Александр Тарханов, который считает, что причиной неудач клуба является вовсе не Гогниев.

- Не стоит всех собак на Гогниева вешать, команду сгубило увольнение Юрана и последующая чехарда тренеров, - цитирует слова специалиста Sport24.

В следующем, 22-м туре российского чемпионата «Химкам» предстоит сразиться с московским ЦСКА.