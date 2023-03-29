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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Химок» Антич: «Если ты переезжаешь в Россию, не значит, что переезжаешь в тюрьму»

29 Марта 2023 • 21:12 Комментировать
Химки
...
Краснодар
02.04 14:00

Защитник подмосковных «Химок» Никола Антич оценил уровень Российской премьер-лиги, в которую он перебрался минувшей зимой из солигорского «Шахтёра».

«Если ничего не поменяется в плане политической ситуации, то в этом ничего страшного нет. Я приехал в хороший чемпионат, здесь надо показывать себя. И если ты переезжаешь в Россию, это не значит, что ты переезжаешь в тюрьму», - заявил Антич «РИА Новости Спорт», отметив, что на его выбор никак не повлияло то, что Россию отстранили от официальных соревнований под эгидой УЕФА.

Сербский футболист добавил, что даже сейчас из России можно уехать в более статусный чемпионат.

«Эдуард Сперцян, например, сейчас может перейти на хороший уровень», - заключил серб.

Николе Античу 29 лет, он является уроженцем сербской столицы – города Белград. Воспитанник столичного «Партизана». Помимо «Шахтёра», в карьере Антича были такие клубы как «Рад», «Црвена Звезда», «Ягодина» и «Войводина».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Никола Антич
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