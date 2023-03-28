Мирзов: «Атмосфера на стадионе в Химках при Fan ID, как на товарищеской игре»

Футболист подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о посещаемости матчей команды после введения системы Fan ID.

«Атмосфера на стадионе в Химках при Fan ID, как на товарищеской игре. На матче с «Зенитом» были болельщики, и это совсем другой футбол. Приятно играть, даже на выезде. Когда нет болельщиков, эмоции совсем другие», — заявил Мирзов в интервью изданию Sport24. Форвард рассказал, что в его окружении есть люди, прекратившие посещать игры после введения паспортов болельщика.

Напомним, что с начала 2023 года система Fan ID введена на стадионах всех команд Российской премьер-лиги, из-за чего посещаемость игр чемпионата резко сократилась.