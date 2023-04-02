Гогниев высказался о 0:6 от «Краснодара»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартака Гогниев высказался о разгромном поражении своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от «Краснодара» (0:6).

Специалист отметил, что получили красную карточку, потому что команда шла на риск, и после удаления игра закончилась, однако он поблагодарил своих игроков, отметив, что это очередной удар, но жизнь не останавливается.

«Мы знали, что рискуем, когда поставили Лысцова. Сейчас нет сыгранности. Мы приняли такое решение, которое оказалось ошибочным», - приводит слова Гогниева «Чемпионат».

«Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.