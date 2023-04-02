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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев высказался о 0:6 от «Краснодара»

02 Апреля 2023 • 16:43 Комментировать
Химки
0:6
Краснодар
окончен

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартака Гогниев высказался о разгромном поражении своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги от «Краснодара» (0:6).

Специалист отметил, что получили красную карточку, потому что команда шла на риск, и после удаления игра закончилась, однако он поблагодарил своих игроков, отметив, что это очередной удар, но жизнь не останавливается.

«Мы знали, что рискуем, когда поставили Лысцова. Сейчас нет сыгранности. Мы приняли такое решение, которое оказалось ошибочным», - приводит слова Гогниева «Чемпионат».

«Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Спартак Гогниев
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