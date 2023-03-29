Валерий Новиков: «Сафонов – перспективный парень, но до высот Акинфеева ему ещё играть и играть»

Бывший голкипер столичного ЦСКА Валерий Новиков высказался о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Может ли Сафонов стать «новым Акинфеевым»? Сафонов – перспективный молодой парень, но до высот Акинфеева ему ещё играть и играть. Самое главное – чтобы карьера Матвея прошла без травм», — заявил экс-футболист «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, вопрос относительно переезда Сафонова в Европу является очень сложным, поскольку вратарская позиция отличается от остальных в том числе и адаптацией на новом месте. Новиков считает, что подобное решение должно оставаться личным выбором Матвея.

Напомним, что основной голкипер российской сборной выступает за «Краснодар» с 2017 года. Контракт с «быками» действует до 2026 года.