«Химки» могут прекратить существование

«Химки» рискуют исчезнуть с футбольной карты России в случае вылета из элитного футбольного дивизиона. Об этом рассказывает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

«Московской области клуб не особо нужен, а Туфан Садыгов может отойти в сторону», - говорится в сообщении источника.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагаются в зоне прямого вылета. Команда набрала 13 очков в 20 прошедших турах Ближайший матч чемпионата России команда Спартака Гогниева проведёт в воскресенье, 2 апреля, – против «Краснодара» на своём поле.