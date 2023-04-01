Дьяков: «Не удивлюсь, если «Химки» прекратят существование»

Бывший российский защитник Виталий Дьяков заявил, что догадался о проблемах подмосковных «Химок» ещё в начале текущего сезона – в тот период, когда из клуба уволили дающего неплохие результаты тренера Сергея Юрана.

«Когда в начале сезона убрали Юрана, уже было понятно, что в «Химках» что-то не так. При нём команда набрала хороший ход, а потом его резко увольняют», - цитирует Дьякова «Чемпионат».

Ранее мы сообщали, что ФК «Химки» может исчезнуть с футбольной карты России. В клубе безнадёжно пытаются найти спонсора на следующий сезон, но пока поиски не дают результата.

«Вообще не удивлюсь исчезновению «Химок», баскетбольного клуба уже, например, нет», - добавил игрок.